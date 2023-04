Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sina Erdrich heißt die 73. Deutsche Weinkönigin und sie kommt aus Baden. Die Nachfolgerin der Grundschullehramts-Studentin Eva Lanzerath aus Walporzheim (Bad Neuenahr-Ahrweiler) an der Ahr ist am Freitagabend im Neustadter Saalbau gewählt worden. Die Wahl der 70 Jury-Mitglieder fiel zudem auf die Pfälzische Weinkönigin, Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand, und Linda Trarbach (Ahr), die als Deutsche Weinprinzessinnen auf die Pfälzerin Anna-Maria Löffler (Haßloch) und Eva Müller (Rheinhessen) folgen. Ausgeschieden im Halbfinale sind am Freitagabend: Maria Jostock (Mosel), Valerie Gorgus (Rheingau) und Henrike Heinicke (Württemberg). Aufgabe der drei neuen Hoheiten wird es sein, im Namen des Deutschen Weininstituts ein Jahr lang im In- und Ausland für den deutschen Wein zu werben.

Gedenkminute für Flutopfer an der Ahr

Anders als noch vor einem Jahr, als ein großer Corona-Schatten über der Wahl lag und Eva Lanzerath sich die Krone auch hatte selbst aufsetzen müssen, waren am Freitag

wieder