Um 20.20 Uhr bricht zum ersten Mal Jubel aus. Als die Weisenheimerin Saskia Teucke am Freitagabend in einem dunkelgrünen Kleid als letzte der sechs Finalistinnen bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin die Bühne des Neustadter Saalbaus betritt, ist die Freude in ihrem Heimatort riesengroß. Die etwa 40 Besucher des Public Viewing in der Schulturnhalle drücken „ihrer“ Saskia ganz fest die Daumen.

Auch die Jüngste, die sechsjährige Carlotta, will sich das Spektakel nicht entgehen lassen. „Wir Weisenheimer kommen eben aus dem Feiern gar nicht mehr heraus“, bringt es Beigeordneter Holger Koob auf den Punkt. Wie auch immer das Finale ausgeht: „Wir sind auf jeden Fall stolz auf Saskia“, betont er. So mancher Zuschauer ist vor Beginn der SWR-Übertragung aber bereits sicher: „Saskia wird’s“.

Um 22.06 Uhr ist klar: Sie steht im Finale, hat eine Krone sicher. Knapp 20 Minuten später steht fest: Saskia Teucke ist Deutsche Weinprinzessin. Auch wenn die Königinnenkrone nach Baden geht – der Jubel in Weisenheim am Sand ist riesig.