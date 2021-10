[Aktualisiert 16.20 Uhr] Die Fahndung nach einer Inhaftierten, die von einem Hafturlaub nicht in die Vollzugsanstalt Zweibrücken zurückgekehrt ist, dauert an. „Es gibt aber konkrete Hinweise, wo sich die Frau aufhalten kann“, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. In der Vollzugsanstalt hätte die Frau sich nach vier Tagen am Donnerstag wieder melden müssen. Die Gesuchte heißt Dzamilla Saad. Sie ist französischen Staatsbürgerin, 1,68 Meter groß, schlank, hat blond gefärbte Haare und braune Augen.

Zum Gatten-Mord angestiftet

Im Gefängnis war sie schon seit 2006, nachdem sie wegen gemeinschaftlich verübten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war. Der Polizei zufolge hatte sie im Saarland ihren früheren Ehemann umbringen lassen. Die Beamten sagen: Die 55-Jährige könnte nun wieder ins Saarland entschwunden sein, weil sie dort früher gewohnt hat. Es kann aber auch sein, dass sie sich ins Ausland abgesetzt hat.

Ihre Haftentlassung war für Februar 2022 geplant. Wer sie gesehen hat oder von ihr kontaktiert worden ist, soll sich bei der Polizei melden.