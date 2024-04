Der Reifenhersteller Michelin streicht in Homburg 850 von 1300 Stellen und schließt seine Werke in Karlsruhe und Trier. Den Gegenvorschlag der Belegschaften nennt Michelin „nicht tragfähig“. Nun ringen beide Seiten um einen Sozialplan. Fast sein gesamtes Arbeitsleben lang ist Joachim Jordan täglich aus der Pfalz nach Homburg gefahren – zum Michelin-Werk. Dort hat er sich in vier Jahrzehnten hochgearbeitet in eine Leitungsfunktion. Schließlich hat er den Vorsitz im Betriebsrat übernommen. Vor gut drei Wochen hat Jordan seinen 60. Geburtstag gefeiert. Doch die Freude war getrübt. Nie und nimmer hätte sich der Mann aus Breitenbach im Kreis Kusel träumen lassen, dass er zum Ende seiner Laufbahn als Micheliner einen Sozialplan für 850 Kollegen aushandeln muss. Welche Ziele die Arbeitnehmervertreter dabei anstrebeen und was Michelin sagt: Hier geht’s zum gesamten Beitrag.