David Jahn aus Speyer setzt mit dem KÜS Team 75 Bernhard aus Landstuhl beim ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring in der Steiermark (Österreich) am Wochenende die Saison fort.

Gute Ergebnisse in den vergangenen Jahren, ein Sieg 2016 und ein Podiumsplatz 2019, geben den beiden Fahrzeug-Besatzungen Anlass zu Hoffnung auf der anspruchsvollen Strecke.

Chef spricht

Im Porsche 911 GT3 R will der 29 Jahre alte Speyerer mit Jannes Fittje (21, Langenhain) die starke Serie in den Punkten fortsetzen. Die beiden einstündigen Rennen am Samstag und Sonntag beginnen jeweils um 13 Uhr. Sport1 überträgt live.

Teamchef Timo Bernhard: „Der Red Bull Ring ist eine richtig tolle Strecke mit einem besonderen Charakter. Gefordert sind besonders die Bremsen. Auch Topspeed ist gefragt. Außerdem muss wegen mehrerer mittelschneller Kurven die Balance stimmen.“