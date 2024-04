Leichte Sorgenfalten auf dem Arbeitsmarkt: Im Speyerer Geschäftsstellenbezirk der Agentur für Arbeit ist im April die traditionelle Frühjahrsbelebung ausgeblieben. Es kam zu einem leichtem Anstieg der Arbeitslosigkeit, wie die Agentur mitteilt. Mit 2862 Personen waren 44 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 228 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. „Während in der Vergangenheit die Frühlingsbelebung besonders in den Branchen Hotel und Gastronomie sowie Handwerk für Einstellungen gesorgt hat, könnte der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit auf die aktuell für einige Unternehmen schwierige Auftrags- und Wirtschaftslage zurückzuführen sein“, kommentiert Geschäftsstellen-Leiter Zeljko Kuzmanovic die am Dienstag vorgestellten Zahlen. Im Agenturbezirk Ludwigshafen steht Speyer dennoch von der Quote her besser da als Ludwigshafen und Frankenthal, wobei in Frankenthal im April die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist.