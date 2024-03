Ein direkter ICE fährt seit Anfang März von Saarbrücken nach Binz auf Rügen mit Halt in Homburg, Kaiserslautern, Neustadt und Mannheim. Bald ist allerdings zunächst einmal Schluss, aber im Juni gibt es ein Comeback.

Der ICE, der morgens in der Pfalz abfährt und interessant auch als Direktverbindung nach Berlin ist, fällt ab 23. März einer Großbaustelle in Hessen zum Opfer. An sechs Wochenenden im Juni und Juli fährt der Zug aber wieder direkt nach Rügen, bevor am 15. Juli mit der Sperrung der Riedbahn die nächste Großbaustelle kommt. Nähere Informationen zu dem Direkt-ICE nach Rügen finden Sie hier.