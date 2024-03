Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Züge, die direkt attraktive Ziele ansteuern und so lästiges Umsteigen ersparen, sind oft ein Anstoß, eine Reise in Angriff zu nehmen. Deshalb hat auch der erste ICE von Saarbrücken nach Binz auf Rügen mit Halt in Homburg , Kaiserslautern und Neustadt viel Aufmerksamkeit gefunden. Er fährt zunächst nur kurz, im Juni gibt es aber ein Comeback.

Die Deutsche Bundesbahn nahm in früheren Zeiten viel mehr Rücksicht als heute üblich darauf, dass Urlaubsreisende besonders ungern umsteigen. Das Mittel der Wahl waren