Das Sturmtief „Hendrik“ bringt in der Pfalz starken Wind, in Höhenlagen bis hin zur Orkanstärke. Laut Meteorologe Christian Müller von Klimapalatina wird die Region in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von dem Sturm erfasst werden. „Es kann im Bereich der gesamten Pfalz sehr heftig werden“, sagt Müller, der mit Orkanböen bis Windstärke 12 – also bis zu 133 Kilometer pro Stunde – auf den Gipfeln des Pfälzerwalds und mit Sturmböen bis Stärke 9, bis zu 85 Kilometer pro Stunde, in den Niederungen, wobei es örtlich auch höhere Windgeschwindigkeiten geben könne.

Nach den derzeitigen Modellen wird der Wind am Donnerstagnachmittag von Südwest auf Nordwest drehen, aber weiterhin kräftig blasen, mit eingelagerten Stumböen. Es soll außerdem kälter werden. Wirklich Entwarnung bezüglich der Windstärke gebe es vorraussichtlich erst am Donnerstagabend, so Müller. Von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag rät der Meteorologe wegen der Gefahr herabstürzender Äste davon ab, sich in Wäldern, Parks oder sonstwie unter Bäumen aufzuhalten.

Er rechnet außerdem mit kräftigem Regen – nicht mit Starkregen, eher einem Landregen, der am Mittwochabend beginnt und in die Nacht hinein andauert. Am Donnerstag könne es dann weiter Regenschauer geben. Gewitter seien nicht auszuschließen, da Luftmassen mit sehr unterschiedlichen Temperaturen aufeinander träfen; für Mittwoch seien tagsüber noch einmal örtlich bis zu 20 Grad angekündigt, während das Sturmtief sehr kalte Luft im Schlepptau habe – nach dem Sturm könne es sogar Bodenfrost geben. Schnee ist laut dem Meteorologen allerdings nicht im Anmarsch: Auf das Sturmtief folge Hochdruckeinfluss, also ruhiges, trockenes, kaltes Wetter.