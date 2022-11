Land erwartet noch mehr Wölfe

Lange hat es Wölfe in Deutschland nur noch in Märchen und Tierparks gegeben. Mittlerweile gelangen sie auch wieder nach Rheinland-Pfalz. Kaum ein Tier polarisiert so sehr wie diese scheuen Beutegreifer.

Holiday Park versteigert Burg-Inventar: Hoher Erlös

Bei der Auktion „Goodbye, Burg Falkenstein" im Holiday Park ist ein stolzer Betrag zusammengekommen. Für die erfolgreichen Bieter ist es aber nicht damit getan, den ersteigerten Ritter oder König zu bezahlen: Auf sie wartet nämlich erst einmal Arbeit.

Rechtsextreme Chats: Dienstherr geht gegen fünf Polizisten vor

Wegen rechtsextremer Äußerungen in Chatgruppen gibt es inzwischen fünf Disziplinarverfahren gegen rheinland-pfälzische Polizisten. Strafrechtlich ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz nach wie vor gegen vier Beamte.

So verdient der Hahn-Airport am Russen-Jumbo

Schon seit mehr als einem halben Jahr darf ein Jumbojet unter russischer Kontrolle nicht mehr vom rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn abheben. Für den insolventen Airport bedeutet das ein ordentliches Zubrot.

Immer mehr Spielabbrüche bei Amateuren

Seit Beginn der Aufzeichnungen wurden noch nie so viele Fußballspiele abgebrochen wie in der Saison 2021/22. Betroffene berichten von Pöbeleien, Gewalt und mangelndem Engagement.

Lieferengpass in Kläranlagen: Ernsthaftes Umweltproblem droht

Kläranlagen brauchen bestimmte Chemikalien zur Reinigung des Abwassers, doch die sind wegen des Ukraine-Kriegs knapp. Das Land erlaubt bereits, im Notfall Grenzwerte zu überschreiten. Droht dadurch ein Fischsterben in den Flüssen?

Weltkriegsbombe entschärft

In Karlsruhe ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Das 500 Kilogramm schwere Kriegsgerät wurde beim Güterbahnhof gefunden.

Galeria-Filiale Speyer: Zukunft unsicherer denn je

Ein Termin mit einem Onlinehändler, der die Speyerer Galeria hatte übernehmen wollen, ist geplatzt. Gescheitert seien die Gespräche an Uneinigkeit über die Modalitäten, teilt das Unternehmen mit.

Frankreich reduziert Tankrabatt – Schlangen vor Zapfsäulen

Frankreich reduziert von Mittwoch an den Tankrabatt für Autofahrer erheblich. An manchen Zapfsäulen gab es wieder Warteschlangen.

Als noch Panzer im Vorgarten standen

Durch den Sparkurs der vergangenen 20 Jahre ist die Bundeswehr geschrumpft und mehr und mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. In den 70er und 80er Jahren war das noch ganz anders.