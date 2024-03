Das milde Wetter galt als Vorbote, am Wochenende ist es dann endlich soweit: In Gimmeldingen wird wieder die Mandelblüte gefeiert. Vom 8. bis 10. und 15. bis 17. März können Besucher freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr die rosa Blüten im Ort, entlang der Straßen und Wege und in den Weinbergen bestaunen und sich an 16 Ausschankstellen bewirten lassen. Das Stadtmarketing rechnet mit rund 20.000 Besuchern über die beiden Wochenenden. Obwohl schon vor dem Feststart ausgeschenkt und am Freitag bereits gefeiert werden darf: Offiziell eröffnet wird das Mandelblütenfest am Samstag, 9. März, um 14 Uhr auf dem Gimmeldinger Kirchplatz, wie Claudia Albrecht (CDU) mitteilt. Die Ortsvorsteherin freut sich auf viele Besucher.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Alle Infos rund ums Mandelblütenfest finden Sie hier: Fragen und Antworten – Mandelblütenfest Gimmeldingen 2024