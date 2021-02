Am 14. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Vorab sind die Spitzenkandidaten der Parteien im Landtag zu Gast bei der RHEINPFALZ. In einem Livestream auf dem Facebook-Kanal der RHEINPFALZ stellen sie sich dabei auch Fragen, die RHEINPFALZ-Leser vorab einsenden konnten. Heute im Gespräch: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der Livestream startet voraussichtlich gegen 16 Uhr (Verzögerungen möglich). Die Fragerunde gibt es im Anschluss auch auf rheinpfalz.de/politik/landtagswahl zu sehen.