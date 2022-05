Liveblog: FCK feiert Aufstieg mit seinen Fans

Zur Stunde feiert der FCK auf dem Lauterer Stiftsplatz mit seinen Fans den Aufstieg in die Zweite Liga. Wir sind mit dabei und berichten im Liveblog. Zum Blog

Patientin heimgeschickt statt in den OP geschoben

Der Weg der Krankenhäuser zurück zur „Normalität“ ist lang. Zwar können die Kliniken in Speyer grundsätzlich wieder ihr gesamtes Spektrum an Operationen anbieten, allerdings bleibt die Personallage teilweise angespannt. Manche Eingriffe müssen kurzfristig abgesagt werden. Zum Artikel

Nach Tod von Lisel Heise: Kirchheimbolanden trauert um seine Grande Dame

103 Jahre alt ist sie geworden, war als 100-jährige Stadträtin weltweit bekannt: die Kirchheimbolanderin Lisel Heise. Wichtig war ihr vor allem das Freibad am Thielwoog, aber auch viele andere Facetten werden in Erinnerung bleiben. Zum Artikel

Massaker an Grundschule in Texas erschüttert USA

Jeden Tag sterben in den USA Menschen durch Waffen. Doch eine Gewalttat wie jetzt an einer Grundschule in Texas übersteigt selbst dort die Grenzen des Begreiflichen. Zum Artikel

Nachfolger von Generalvikar Sturm wird am 1. Juni in Amt eingeführt

Der Nachfolger des zurückgetretenen Generalvikars Andreas Sturm wird im Bistum Speyer am 1. Juni im Dom offiziell in sein Amt eingeführt. Zum Artikel

Mit Drohne und Hund auf Rettungs-Tour für Rehkitze

Jedes Jahr werden Rehkitze durch Mähmaschinen getötet. David Fischer hat im Donnersbergkreis die Rehkitzrettung gegründet, um dieses unnötige Sterben zu verhindern. Er ist mit Drohnen und Hund unterwegs, um Kitze vor der Mahd im Gras aufzuspüren. Zum Artikel

Bundesweit Störungen bei EC-und Kartenzahlung

Die Zahlung per Giro- oder Kreditkarte in Deutschland ist nach Angaben von Zahlungsdienstleistern seit Dienstagabend bundesweit gestört. Zum Artikel

Schilder gestohlen: Vollsperrung der B271 verzögert sich

Eigentlich sollte die B271 zwischen Bad Dürkheim-Süd und Forst seit Montag komplett in beide Richtungen gesperrt sein. Der Grund, warum sich das verzögert, ist ungewöhnlich. Zum Artikel