Lukas Reichel zählt zu den größten Eishockey-Talenten, hat aber eine schwierige NHL-Saison hinter sich. Das hat nun Folgen: Statt bei der WM für Deutschland spielt er in den USA zweitklassig.

Los Angeles (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel steht Deutschland für die Weltmeisterschaft in Tschechien nicht zur Verfügung. Der Angreifer der Chicago Blackhawks muss stattdessen in den Playoffs für die Rockford IceHogs in der zweitklassigen AHL spielen, wie er nach dem letzten Saisonspiel gegen die Los Angeles Kings mitgeteilt bekam.

«Wir können auf jeden Fall das Ding holen. Es ist gut für mich, Playoffs zu spielen, aber leider kann ich deswegen nicht zur WM. Es sei denn, wir fliegen früher raus als gedacht», sagte Reichel der Deutschen Presse-Agentur nach dem 4:5 nach Verlängerung. Reichel hat eine durchwachsene dritte NHL-Saison hinter sich und musste bereits in den vergangenen Monaten mehrfach für das Entwicklungsteam der Blackhawks auflaufen.

Die WM im vergangenen Jahr, als Deutschland Vize-Weltmeister wurde, hatte der 21-Jährige wegen einer Verletzung verpasst. «Es ist auf jeden Fall enttäuschend, als deutscher Spieler will man, glaube ich, immer für die Nationalmannschaft spielen. Deswegen ist es nicht einfach», sagte er nach turbulenten Spiel in Los Angeles. Reichel hatte mit einem sehenswerten Treffer das 1:0 für die Blackhawks erzielt.

Die deutsche Auswahl muss in Tschechien (10. - 26. Mai) auch auf Tim Stützle von den Ottawa Senators verzichten. Der Angreifer sagte seine Teilnahme wegen Verletzungen an Schulter und Handgelenk ab. Auch Stützle hatte im vergangenen Jahr bereits gefehlt.