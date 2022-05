Als Nachfolger des zurückgetretenen Generalvikars Andreas Sturm wird im Bistum Speyer der Geistliche Markus Magin (57) am 1. Juni (10.30 Uhr) im Dom offiziell in sein Amt eingeführt. Die Leitung des Gottesdienstes übernehme Bischof Karl-Heinz Wiesemann, teilte das Bistum am Mittwoch mit. Magin wirkte in Speyer unter anderem als Direktor des Priesterseminars. Er war am 13. Mai zum Nachfolger von Sturm berufen worden. Sturm war zurückgetreten, weil er künftig als Priester in der Altkatholischen Kirche arbeiten will.

Seine Abkehr hatte der 47-Jährige so begründet: „Ich habe im Lauf der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die römisch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann.“ Sturm hatte sein Amt als Generalvikar in Speyer 2018 angetreten.