Die Infektionszahlen sinken, die Anzahl der Impfungen steigt und der nächste Öffnungsschritt der Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz zum 2. Juli steht bevor. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnt mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante aber zugleich davor, zu hohe Risiken einzugehen. Zusammen mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und den Corona-Experten Bodo Plachter und Wolfgang Kohnen informiert sie am heutigen Dienstag, 14 Uhr, über die Sommer-Perspektive und die Vorbereitungen für einen sicheren Herbst.

Mit Spannung wird erwartet, was bei Volks- und Weinfesten in diesem Sommer und Herbst möglich sein wird. Rheinland-Pfalz wollte dafür in Absprache mit seinen Nachbarbundesländern eine eigene Regelung finde.

Bis zu 100 Menschen bei Veranstaltungen im Freien

Geplant ist bisher bei den aktuell stabilen niedrigen Infektionszahlen mit einer Inzidenz deutlich unter 50: Die Kontaktbeschränkung werden ab 2. Juli von derzeit fünf auf maximal zehn Menschen ausgeweitet. Bis zu 100 Menschen dürfen bei privaten Veranstaltungen im Freien zusammen kommen. Indoor-Sport geht für bis zu 50 Menschen mit Test und einer Begrenzung von einer Person pro zehn Quadratmetern.

Fachmessen, Spezial- und Flohmärkte sind mit Auflagen wieder möglich. Bus- und Schiffsreisen werden mit Maske, Test und maximal 50 Prozent Belegung wieder erlaubt.

