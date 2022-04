Klaus Weber wurde am Sonntag zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gewählt. Der 51-jährige CDU-Kandidat setzte sich in der Stichwahl mit 54,4 Prozent der Stimmen gegen SPD-Bewerber Harald Hatzfeld durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,7 Prozent.

Derzeit ist Weber Leiter der Umweltabteilung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, in seiner Heimatgemeinde Bottenbach ist er Ortsbürgermeister. Weber tritt die Nachfolge von Silvia Seebach (CDU) an, die nach 14 Amtsjahren Ende des Monats, wenn sie 65 Jahre alt geworden ist, in den vorzeitigen Ruhestand tritt.

Seebach war im Zuge der Greensill-Affäre unter Druck geraten. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hatte Anfang 2021 zwei Millionen Euro bei der Bremer Bank angelegt, die im März pleite ging. Im November kündigte sie dann ihren vorzeitigen Ruhestand an.

