Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber (CDU) ist am Sonntagabend zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gewählt worden und tritt am 29. April die Nachfolge von Silvia Seebach (CDU) an. 54,4 Prozent der Stimmen erhielt Weber. Mit 45,6 Prozent der Stimmen fuhr Harald Hatzfeld das beste SPD-Ergebnis der Geschichte ein.

Die Auszählung der Stimmen der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ging am Sonntag flott über die Bühne. Um 18 Uhr schlossen die Wahllokale, um 18.45 Uhr lagen