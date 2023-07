Tödliche Messerattacke auf 17-Jährigen bei Weingarten: Was bekannt ist - und was nicht

Ein Jugendlicher ist nach Messerstichen auf einem Feldweg in der Südpfalz gestorben. Am ersten Schultag nach der Bluttat wird an mehreren Schulen im Landkreis Germersheim getrauert. Zum Artikel

CDU will Steuer-Bonus für arbeitende Rentner

Wer im Ruhestand einer Arbeit nachgeht, dem soll nach Meinung der CDU der Staat weniger Steuern vom Lohn abziehen. Unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz rät Menschen, die an der Schwelle zum Rentenalter sind, seit diesem Jahr beim Hinzuverdienst etwas genauer hinzuschauen. Zum Artikel

Am Sparkassen-Terminal: KI soll verdächtiges Verhalten erkennen

Die Sparkasse Südwestpfalz testet eine Videoüberwachung mit Künstlicher Intelligenz. Kebob, so wird die Kamera mit dem Gesicht genannt, soll potenzielle Bösewichter von normalen Kunden unterscheiden. Auch wenn jemand ohnmächtig wird, soll das Kebob erkennen und gegebenenfalls Hilfe rufen. Zum Artikel

Mord in Sembach: Angeklagter bricht zu Prozessbeginn in Tränen aus

Der Mordprozess gegen einen 57-jährigen Mann, der seine Ehefrau in Sembach erschossen haben soll, ist am Montag am Landgericht Kaiserslautern gestartet. Den Ermittlungen zufolge soll der Mann am 23. Februar seine Ehefrau mit 14 Schüssen getötet haben. Zum Artikel

Leichenfund bei Kaiserslautern: Ermittlungen führen in den Landkreis Bad Dürkheim

Die Person, die zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach tot aufgefunden wurde, ist vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal handelt es sich um einen Peruaner, der sich illegal in Deutschland aufgehalten hat. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ist mit dem Fall betraut. Zum Artikel

Nach Hackerangriff: Hochschul-E-Mails im Darknet im Umlauf

Etwas mehr als drei Wochen ist es her, dass die Nachricht eines Hacker-Angriffs an der Hochschule die Runde machte. Die Cyber-Kriminellen verschlüsselten Daten, forderten für die Freischaltung Geld. Das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft ermitteln seitdem. Zum Artikel

Ludwigshafener Oldtimer „Champion 500“: Der letzte seiner Art

Er ist der letzte seiner Art, der noch fahrbereit ist; der Champion 500 G, ein in den 1950er-Jahren in geringer Stückzahl produzierter Viersitzer. Das Besondere: Er wurde im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim gebaut. Zum Artikel

FCK-Chef Hengen: Abgänge sind denkbar

Der 1. FC Kaiserslautern wird diese Woche Leistungstests absolvieren – mit einem neuen Gesicht. Vielleicht tut sich darüber hinaus noch etwas. Zum Artikel

Wie Kalli Feldkamp den FCK 1991 zur Meisterschaft führte

Im Frühjahr 1990 schien der 1. FC Kaiserslautern dem Abstieg geweiht. Mit der Verpflichtung eines neuen Trainers ging es plötzlich aufwärts. Zum Artikel