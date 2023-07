Der Mann, der am 19. Juni an der K25 zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach tot aufgefunden wurde, ist vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal handelt es sich um einen Peruaner, der sich illegal in Deutschland aufgehalten hat. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Helmut Ströber mitteilte, hat der Mann in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) gewohnt. Es gebe Hinweise auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Deshalb könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nichts Näheres mitteilen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ist mit dem Fall betraut.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hatte erstmals am 29. Juni über den Leichenfund an der K25 informiert. Ströber widersprach Gerüchten, dass es bereits eine Verhaftung in diesem Fall geben habe.

Nach RHEINPFALZ-Informationen war der Peruaner in einem Gastronomiebetrieb in der Verbandsgemeinde Freinsheim beschäftigt.