Der Tiefkühlkosthersteller Frosta hat am Donnerstag noch einmal die Belegschaft seines Bobenheim-Roxheimer Werks auf das Coronavirus testen lassen. Alle Ergebnisse seien negativ, informierte am Freitagnachmittag eine Unternehmenssprecherin. Damit scheint der Ausbruch von vergangener Woche mit 45 nachweislich infizierten Mitarbeitern eingedämmt zu sein. „Selbstverständlich werden wir die Situation weiterhin sehr genau und in enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde beobachten“, heißt es vonseiten der Firma.