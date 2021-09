Für die Wahl der neuen Pfälzer Weinkönigin am 1. Oktober im Neustadter Saalbau gibt es noch Eintrittskarten. Um die Krone bewerben sich drei Kandidatinnen: Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis), Sabina Kobek aus Neustadt und Laura Wessa aus Bockenheim (Kreis Bad Dürkheim). Die Wahl- und Krönungsveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Die Eintrittskarte kostet 48 Euro, ein Glas Sekt sowie ein Imbiss sind inklusive. Bestellt werden können Tickets telefonisch unter 06321/926856 oder per E-Mail an: kerstin.ehrich@neustadt.eu. Rein darf aber nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und das auch nachweist.