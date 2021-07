Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau, Sabina Kobek aus Neustadt-Hambach und Laura Wessa aus Bockenheim sind die Kandidatinnen für das Amt der 83. Pfälzischen Weinkönigin. Das gab der Pfalzwein e.V am Freitag bekannt.

Sie setzten sich in einem Vorentscheid gegen mehrere Bewerberinnen durch. Die Wahl zur Nachfolgerin der amtierenden Weinkönigin Saskia Teucke findet am 1. Oktober in Neustadt statt.