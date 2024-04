Am Sonntag, 5. Mai, dreht sich in der Donnersberghalle Rockenhausen alles ums Thema Gesundheit. Dort findet alle zwei Jahre die Gesundheitsmesse statt, bei der sich Dienstleister aus der Branche präsentieren und vernetzen können.

Zahlreiche Messestände sowie Interviews und Aktionen auf der Hallenbühne bieten den Besuchern die Möglichkeit, sich über das Angebot auf dem regionalen Gesundheitssektor zu informieren. Auch das angrenzende Schulgelände ist Teil der Ausstellungsfläche. Dort wird schon auf dem Weg zur Donnersberghalle der Rettungshubschrauber des ADAC zu besichtigen sein. Außerdem werden im Außengelände unter anderem der Tennisclub Rockenhausen, das Pfalzklinikum sowie die Kita Regenbogen einen Stand haben.

In der Halle werden Anbieter aus den Bereichen Gesundheitsprävention, Sport und Fitness, Wellness, gesunder Schlaf sowie Gesundheit für Körper und Seele vertreten sein. In diesem Jahr neu mit dabei sind zwei Resilienz- und Lebensfreude-Mentorinnen, die zum Thema mentale Gesundheit informieren. Auch Vertreter von ambulanten Betreuungs- und Pflegediensten, Selbsthilfeorganisationen, Reha- und Therapieeinrichtungen sowie von Hospiz- und Palliativdiensten werden vor Ort sein.

Ergänzt wird das Angebot an den Ständen durch ein Programm auf der Hallenbühne mit verschiedenen Interviews und Tanzeinlagen. Wer gleich etwas für die Gesundheit tun und sich bewegen möchte, kann sich um 10 Uhr einer Wanderung des Pfälzerwald-Vereins anschließen.

Info

Die Gesundheitsmesse findet am Sonntag, 5. Mai, von 9.45 bis 17.30 Uhr in der Donnersberghalle sowie auf dem angrenzenden Schulgelände in Rockenhausen statt. Der Eintritt ist frei und der Zugang barrierefrei möglich.