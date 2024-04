Die Zentralstelle der Forstverwaltung mit Sitz in Neustadt hat 1500 Euro an das Neustadter Frauenhaus gespendet. Wie die Landesforsten mitteilen, stammt das Geld aus den Einnahmen des Sommerfests und der Weihnachtsfeier der Forstverwaltung. „Das Frauenzentrum leistet einen unschätzbaren Beitrag für die Sicherheit und das Wohlbefinden von Frauen, die Opfer etwa häuslicher Gewalt waren. Wir freuen uns, diese wichtige Arbeit unterstützen zu können“, betonte der Direktor der Zentralstelle, Stefan Asam, bei der Spendenübergabe. Aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen nehme er mit, dass Gewalt gegen Frauen ein Thema durch alle Schichten und Aufklärung eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft sei. „Hilfe für Frauen in Notlagen ist uns ein wichtiges Anliegen“, unterstreicht Personalrätin Fabienne Gerau-Frisch.

Amra Rapp-Imbraimovic, Leiterin des Frauenzentrums, bedankte sich herzlich: „Diese Unterstützung bedeutet viel für uns und die Frauen mit ihren Kindern, die wir betreuen. Mit dieser Spende können wir unsere Angebote weiter ausbauen.“ Das Frauenzentrum besteht aus drei wichtigen Grundsäulen: Beratung und Begleitung, Interventionsteam und dem Frauenhaus selbst, in dem maximal acht Frauen und zehn Kinder unterkommen. Im Durchschnitt bleiben sie vier bis zwölf Monate in den Schutzwohnungen, manche aber aufgrund der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt auch länger.

