Geht es nach dem Befehl Roms, dürfen katholische Pfarrer keine homosexuellen Paare segnen. Andreas Sturm, Generalvikar des Bistums Speyer, will sich widersetzen. Gespräch mit einem Mann, der an seiner geliebten Kirche zu verzweifeln droht.

Um Gottes willen

Es ist ein sonniger Samstagmorgen in Speyer, der Dom thront friedlich über dem Rhein, der unaufhörlich seinen Weg ins Meer sucht, egal was an seinen Ufern gerade passiert. Doch es ist einiges passiert in den vergangenen Tagen, und das ist Andreas Sturm anzumerken.

