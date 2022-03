Angetrieben von den hohen Energiepreisen ist die Inflationsrate im März weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren erreicht. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat nach vorläufigen Berechnungen um 7,3 Prozent. Ähnlich hoch war die Inflationsrate in Deutschland demnach „zuletzt im Herbst 1981“, als infolge der Auswirkungen des Ersten Golfkrieges die Mineralölpreise ebenfalls deutlich geklettert waren. Im Februar hatte die Jahresinflationsrate noch bei 5,1 Prozent gelegen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Öl- und Gaspreise stark gestiegen, Tanken und Heizen verteuerte sich drastisch. Nach den vorläufigen Daten der Statistiker mussten die Menschen in Deutschland im März 39,5 Prozent mehr für Haushaltsenergie und Kraftstoffe ausgeben als im Vorjahresmonat. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 6,2 Prozent. Gegenüber Februar stiegen die Verbraucherpreise im März insgesamt um 2,5 Prozent. Mit einer Entspannung bei den Preisen rechnen Volkswirte vorerst nicht.

Lesen Sie auch: Meinung – Inflation: Es kommt knüppeldick