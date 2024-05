Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Faustballer der TSG Tiefenthal haben einen Auftakt nach Maß in die neue Feldrunde der Zweiten Bundesliga West erwischt. Die Mannschaft um Spielertrainer Ricardo Happersberger feierte auf eigenem Platz zwei Siege und führt zusammen mit Meisterschaftsfavorit TSV Karlsdorf, der ebenfalls am Wochenende seine beiden Partien gewann, erst einmal die Tabelle an.

„Das waren zwei sehr knappe Spiele, beide Gegner haben es uns sehr schwer gemacht. Aber haben gekämpft und die beiden Siege dann auch verdient eingefahren“, sagte der Tiefenthaler Spielertrainer.