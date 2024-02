Aktuell bietet die Deutsche Bahn eine limitierte Zahl von Fernzug-Tickets an, die nur 9,90 Euro kosten. In manchen Fällen sind sie sehr interessant, in anderen allerdings weniger.

Die Supersparpreis-Tickets zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis gibt es in begrenzten Kontingenten nur für bestimmte Strecken. Sie gelten nur im gebuchten Zug. Dazu gehören aber immerhin Verbindungen von Ludwigshafen nach Stuttgart und von Homburg nach Mannheim. Ihr Nutzwert hängt auch davon ab, wie groß die Fahrzeitunterschiede zwischen Fern- und Regionalzügen sind und welche Preise für die Regionalzüge gelten. Nähere Informationen dazu, warum man beispielsweise mit dem ICE zwischen Mannheim und Frankfurt sehr viel mehr Zeit spart als zwischen Kaiserslautern und Mannheim finden Sie hier.