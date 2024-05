Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Land weist seine Lehrer in einem Schreiben darauf hin, dass die Verwendung von Genderzeichen an rheinland-pfälzischen Schulen nicht zulässig sei. Die Frage ist nur: Wen betrifft diese Regel eigentlich?

Im Frühjahr hing ein Schreiben in Pfälzer Lehrerzimmern aus, dessen Inhalt in Talkshow-Runden für rote Köpfe und erhitzte Gemüter sorgen würde. Es ging ums Thema Gendern. An