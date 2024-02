Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss vier bis sechs Wochen ohne Grischa Prömel auskommen. Das Mittelfeld-As zog sich im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Diese Ausfallzeit nannte am Freitag TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo. Prömel galt immer mal wieder als Kandidat für die Nationalmannschaft. Der lange verletzte Mittelfeldspieler Dennis Geiger könnte erstmals wieder am Sonntag in den Kader für das Spiel bei Borussia Dortmund rücken.