Viele Tote und Schwerverletzte gab es im vergangenen Jahr im Kreis als Folge von Verkehrsunfällen. Die Autofahrer im Kreis Südwestpfalz scheinen auch ein größeres Problem mit Drogen und Alkohol als die Pirmasenser zu haben. Fast 600 Autofahrer wurden 2023 berauscht aus dem Verkehr gezogen.

Der Umgang mit Cannabis wurde legalisiert, aber nur teilweise. Daher muss man sich beim Kiffen an Regeln halten. In Zweibrücken bleibt es zum Beispiel in der Allee verboten.

Der Pirmasenser, der am Samstagabend im eigenen Haus von zwei Einbrechern beraubt wurde, hat die teure Beute zurückbekommen. Ein unglaublicher Zufall, der auch mit einem offenen Schnürsenkel zu tun hatte.

Der Pirmasenser Fotokünstler Boris Eldagsen hat es als Frage in die beliebte ARD-Sendung Quizduell geschafft.

Eine der ersten kommunalen Forstgesellschaften Deutschlands steht vor dem Aus. Der Traum von einem Großprojekt hat der Rinnthaler Wald GmbH wohl das Genick gebrochen.Nichts hat in dieser Ratsperiode für so viel Ärger im Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben gesorgt wie das Thema Feuerwehr. Wird der Feuerwehrbedarfsplan nun erneut für hochkochende Emotionen sorgen?

„Pflege kann ich nicht“, sagte Karin Burkey-Wagner vor 20 Jahren beim Arbeitsamt. Eine Fehleinschätzung. 2019 wurde sie Einrichtungsleiterin im Seniorenheim Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen und geht jetzt in den Ruhestand.

Ob das Massagebecken im Zweibrücker Hallenbad noch vor der Sommerpause wieder öffnet, lässt sich noch nicht absehen. Die Stadtwerke haben auch einen Anwalt zurate gezogen.