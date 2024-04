Die Pirmasenser Stadt-App ist gestartet und hat die ersten Nutzer. Allerdings mangele es noch an Inhalt und einer deutlichen Steigerung der Nutzerzahlen, wie eine Anfrage der CDU im Stadtrat offenbarte.

Florian Dreifus (CDU) wollte wissen, wie die App ankommt und erweitert werden soll. Die Reichweite der Stadt-App benannte Lina Klug, die Social-Media-Managerin der Stadtverwaltung, mit 1300 Personen. Die App soll über alle Neuigkeiten aus der Verwaltung informieren – angefangen von der Mülltonnenleerung über Straßensperrungen bis zu Festen und Veranstaltungen. Eine ähnliche App gibt es für jeden Vorort. Hier sind die Gersbacher mit 465 Personen die fleißigsten Nutzer der Gersbach App, wie Klug im Stadtrat mitteilte. Die wenigsten Nutzer gebe es hingegen in Niedersimten. Die dortige App wird nur von 94 Niedersimtern angeklickt.

Erweiterung mit Blick auf Tourismus nicht geplant

Da die Apps für die Stadt und die Vororte erst im November an den Start gingen, zeigte sich Klug recht zufrieden mit der bisherigen Nutzung. „Wir haben ja kaum Werbung gemacht“, sagte sie. Die von Dreifus angesprochene Kaiserslautern App könne da mit deutlich mehr Nutzern punkten, räumte Klug ein. Diese App gebe es schon länger, und im Kaiserslauterer Rathaus kümmere sich eine Person ausschließlich um die App, während dies in Pirmasens zusätzlich zu den täglichen Aufgaben von Klug und Annette Legleitner vom Büro des Oberbürgermeisters zu erledigen sei. Allerdings laufe es auch in Kaiserslautern nicht in allen Bereichen optimal. Die von Dreifus angefragte Vernetzung mit dem Einzelhandel sei dort schwierig. Eine Erweiterung der Pirmasenser Stadt-App auf die Belange von Touristen sei derzeit nicht geplant, so Klug. Aktuell richte sich das Angebot mehr an die Bürger.