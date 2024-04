Ob Gresaubach, Habenichts, Faha oder Schattertriesch: Wenn am 9. Juni die Europawahl ansteht, dann bestimmen die Wähler im Saarland auch über die Zusammensetzung ihrer Kommunalparlamente. Von der Großstadt Saarbrücken bis zur kleinsten Siedlung, die im Saarland mitunter kuriose Namen tragen. Warum die AfD nicht überall dabei ist und die Partei einer Wahlsaarländerin kaum. Der 9. Juni ist ein Mammutwahltag. Nicht nur in Rheinland-Pfalz dürfen Wähler in manchen Gemeinden ein halbes Dutzend Stimmzettel ausfüllen, auch im Saarland. Besonders spannend wird’s im Saarpfalz-Kreis: Hier wird’s die SPD schwer haben, das Amt des Landrats und das des Oberbürgermeisters von Homburg zu verteidigen. Im Landkreis Saarbrücken, wo jeder dritte Saarländer wohnt, könnte die CDU der SPD das Spitzenamt abjagen. Wo die Parteien vor der Wahl im Saarland stehen und wo von Kaltnaggisch bis Rammelfangen überall gewählt wird.