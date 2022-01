Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen steht im Kader deutschen Handball-Nationalmannschaft für das EM-Spiel am Sonntagabend gegen Schweden. Wagner kam am vergangenen Montag in Bratislava an, wurde aber positiv auf das Corona-Virus getestet. Nach zwei negativen PCR-Tests und einer internistischen Untersuchung darf er spielen.