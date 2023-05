Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hendrik Wagner kam am Montag als Nachrücker bei der EM in Bratislava an – und wurde völlig überraschend direkt positiv getestet. Wie elf andere Akteure hockt er nun im Hotel in Quarantäne. Wie geht es ihm? Was macht er den ganzen Tag? Exklusiv für uns hat der Nationalspieler von den Eulen Ludwigshafen einen persönlichen Lagebericht gegeben.

Mir geht es die ganze Zeit schon gut. Ich hatte nur am ersten Tag ein paar leichte Symptome mit Halskratzen und ein bisschen Schnupfen, aber mittlerweile ist alles wieder weg. Ich hatte