Der Silbersee in Bobenheim-Roxheim ist am Donnerstag gegen 12 Uhr für weitere Badegäste gesperrt worden. Das teilte Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit. Am Donnerstag könnten dort keine weiteren Badegäste mehr ins Wasser springen. Die Sperrung dauert den ganzen Tag, Am Freitagmorgen wird sie wieder aufgehoben. Dann können erneut Gäste zum Baden an den Silbersee kommen. Als Richtlinie dient der Gemeinde die Parkplatzkapazität. 150 Autos können dort abgestellt werden. Die Gemeinde rechnet mit drei Personen pro Wagen plus denjenigen, die mit dem Rad oder zu Fuß kommen.

Bereits am Mittwoch musste der Lambsheimer Weiher wegen der Vielzahl an Badegästen kurzfristig gesperrt werden. Von etwa 16 bis 17.15 Uhr war der Parkplatz am Nachtweideweiher dicht. Später wurden nur vereinzelt Gäste auf das Gelände gelassen.

Für das Wochenende, das mit gemeldeten Temperaturen über 30 Grad erneut sehr warm werden soll, haben sowohl die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim als auch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim Securityfirmen engagiert, die helfen sollen, die Situation an den beiden Badeseen mit Blick auf das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten.