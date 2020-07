[Aktualisiert 17.10 Uhr] Der Nachtweideweiher in Lambsheim wird nach einer kurzzeitig Sperrung am Mittwochnachmittag wieder vereinzelt für Badegäste freigegeben. Das teilte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Gunter Steuer (FDP), mit. Gegen 16 Uhr waren Mitarbeiter des Ordnungsamts auf dem Weg zum Weiher und sperrten das Gelände für weitere Badegäste wegen hohen Andrangs ab. Über eine Einbahnstraßenregelung wurden die ankommenden Gäste vom Gelände geleitet. Gegen 17.15 Uhr gab Steuer dann wieder Entwarnung. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts hätten die Situation „ein bisschen überschätzt“. Vereinzelte Parkplätze seien aktuell noch frei, sodass ankommende Badegäste wieder auf das Gelände und an den Weiher gelassen werden können.

Für Freitag und Samstag – an beiden Tagen werden zwischen 33 und 35 Grad erwartet – habe die VG bereits eine private Sicherheitsfirma beauftragt, um die Situation im Blick zu behalten. Auf Sperrungen des Lambsheimer Weihers will die VG auch auf ihrer Webseite hinweisen.