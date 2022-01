In Bolanden ist am Donnerstagmorgen um 6 Uhr ein Feuer in einer Schreinerei ausgebrochen. Laut Polizei bekämpfen alle umliegenden Wehren aus dem Donnersbergkreis mit über 100 Einsatzkräften die Flammen. Betroffen sind neben einer Werkstatthalle auch Büroräume sowie ein Fahrzeug, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Verletzt wurde nach bisherigen Ermittlungen bei dem Großbrand niemand. Umliegende Häuser seien evakuiert worden. Die Polizei geht von einem sehr hohen Sachschaden aus. Die Brandursache ist noch unklar. Bewohner auch umliegender Ortschaften werden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Verkehr auf der A63 sei nicht beeinträchtigt.