Die Produktionshalle einer Schreinerei in Bolanden ist bei einem Brand am Donnerstagmorgen komplett zerstört worden. Die Rauchwolke zog durch mehrere Gemeinden, die Bevölkerung war angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar, ausschließen will die Polizei nichts.

Gegen 6 Uhr war das Feuer in der Schreinerei Rehan nahe der Werner-von-Bolanden-Halle ausgebrochen. Betroffen waren die große Halle der Schreinerei mit Werkstatt und Büroräumen sowie ein Kleintransporter, der neben der Halle geparkt war. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand.

Aus zwei benachbarten Wohnhäusern evakuierte die Polizei insgesamt fünf Menschen. Nach Angaben von Matthias Groß, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, ging es für die Feuerwehr zunächst darum, die umliegenden Gebäude zu schützen, ehe mit den eigentlichen Löscharbeiten begonnen werden konnte. Dennoch sei es an Nachbargebäuden zu kleineren Beschädigungen gekommen, auch auf einem angrenzenden Betriebsgelände.

THW reißt Halle ein

Neben etwa 130 Feuerwehrkräften aus dem gesamten Donnersbergkreis waren verschiedene Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises sowie das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Als nicht ganz einfach habe sich die Löschwasserzufuhr erwiesen, berichtete Groß am Donnerstagvormittag an der Einsatzstelle. „Wir haben massiv Lösch- und Schutzwasser gebraucht“, sagte er. Wegen des geringen Wasserdrucks in dem Gebiet wurde Wasser zum einen durch eine etwa 400 Meter lange Schlauchleitung – und über knapp 40 Meter Höhenunterschied – aus der Ortslage zur Brandstelle gepumpt, zum anderen mit Tankfahrzeugen im Pendelverkehr aus Kirchheimbolanden geholt. Dadurch sei es immerhin gelungen, die Versorgungsnetze zu entlasten, sodass es für die Bürger keine Einschränkungen bei der Wasserversorgung gegeben habe, hieß es vonseiten der Kreisverwaltung. Im Einsatz war auch einer der gebrauchten Militärlaster, die der Kreis Ende 2021 angeschafft hatte. Er brachte mehrfach Sandsäcke, mit denen die große Menge Löschwasser kontrolliert werden sollte.

Am späten Vormittag begann das THW damit, die Halle mit einem Bagger aufzubrechen, die Außenwände einzureißen, um die Löscharbeiten zu vereinfachen – noch immer loderten vereinzelt Flammen in dem Gebäude, zudem gab es mehrere Glutnester. Der Schaden dürfte „im Bereich von weit über einer Million Euro liegen“ , wie ein Polizeisprecher sagte. Die Kriminalpolizei begann schon am Vormittag damit, sich ein Bild von der Brandstelle zu machen und Spuren zu sichern. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, auch Brandstiftung sei nicht auszuschließen.

Schadstoffe: Messergebnisse nicht auffällig

Bewohner umliegender Ortschaften waren frühzeitig gebeten worden, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mittlerweile hat der Katastrophenschutz des Landkreises Entwarnung gegeben: Messungen in Bolanden, Marnheim, Kibo und auf dem Weierhof hätten keine Auffälligkeiten ergeben.

Bolandens Ortsbürgermeister Armin Juchem, der in seiner Eigenschaft als für die Feuerwehren zuständiger VG-Beigeordneter schon kurz nach 6 Uhr an der Unglücksstelle eingetroffen war, sprach von einer „Katastrophe für das aufstrebende Unternehmen“. Der familiengeführte Handwerksbetrieb war 1999 gegründet worden, später vom Weierhof an seinen jetzigen Standort gezogen.