Der tödliche Polizeieinsatz an der Mannheimer Universität wirft Fragen zur Person des niedergeschossenen Macheten-Angreifers auf. Jetzt geben Social Media-Profile Hinweise auf den Verstorbenen. Wer war der Macheten-Angreifer, den Polizisten am Dienstagabend in einem Hörsaal der Mannheimer Universität niederschossen und der kurz darauf in einem Krankenhaus verstarb? Handelte es sich bei dem Angreifer um einen Obdachlosen, wie es auch Augenzeugen erst vermuteten?

Offenbar nicht, wie Recherchen der RHEINPFALZ ergeben haben. Der Redaktion liegt ein Hinweis auf eine Person vor, deren Beschreibung auf sozialen Netzwerken wie Tiktok, Youtube, Linkedin sowie einer Webseite möglicherweise auf den Angreifer hindeutet. Die Angaben, welche die Person auf den Plattformen zu sich macht, stimmen mit den bisher von Staatsanwaltschaft und LKA veröffentlichen Informationen zu Alter und Herkunft überein. Einträge in den Profilen des Mannes deuten außerdem auf eine psychische Erkrankung in. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wollte auf Anfrage der RHEINPFALZ die Informationen am Freitagmittag weder dementieren noch bestätigen.

