Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Scheune in der Ortsgemeinde Insheim in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Derzeit wird von einem Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ausgegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.