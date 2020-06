Der SV Waldhof Mannheim hat nachgelegt und in der Dritten Liga den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Bernhard Trares schlug am Samstag den FC Viktoria Köln 2:1 (0:1) und feierte den ersten Heimsieg im Kalenderjahr 2020. Held aus Sicht der Mannheimer war Gianluca Korte, der beide Treffer erzielte. In der ersten Hälfte hatten die Waldhöfer allerdings zweimal Glück, als die Kölner durch Sven Kreyer (7.) und Sead Hajrovic (21.) jeweils den Pfosten trafen. Kreyer gelang in der 36. Minute trotzdem die Führung für die Viktoria. Nach der Pause steigerten sich die Mannheimer und kamen schnell durch Kortes ersten Treffer zum 1:1 (47.). Der Offensivmann traf nach einer abgewehrten Ecke mit einem Direktschuss aus 17 Metern. Danach hatte der SVW einige gute Chancen zum zweiten Treffer, aber es dauerte bis zur 84. Minute, ehe Korte mit dem 2:1 für Jubel auf der Waldhof-Bank sorgte. Nach einem Konter und einer Vorlage des eingewechselten Mete Celik traf Korte zunächst die Latte, ehe der Ball vom Rücken des Torhüters über die Linie sprang.