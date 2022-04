Der SSV Ulm ist auf dem Weg in die Dritte Liga, der FK Pirmasens kommt dem Abstieg in die Oberliga immer näher. Durch einen glanzlosen 1:0 (0:0)-Sieg am Freitagabend beim Tabellenvorletzten rückten die Schwaben zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Regionalliga. Nicolas Jann erzielte in der 78. Minute das entscheidende Tor. Der FKP besaß nur eine einzige Torchance, die Yannick Grieß in der Nachspielzeit vergab.