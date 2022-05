Lahmgelegter Berufsverkehr

Am Montagmorgen klebten sich mehrere Aktivisten in der Nähe der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim fest. Was die Klima-Aktivisten bezwecken: Zum Artikel

Mehr Extremisten in RLP

„Reichsbürger“ haben die Rechtsextremisten vom Spitzenplatz verdrängt. Bei der Jahresbilanz des Landes-Verfassungsschutzes ging es aber auch um die AfD. Zum Artikel

Affenpocken in BaWü

In Baden-Württemberg ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Zum Artikel

Verkaufsstart fürs 9-Euro-Ticket

Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz haben zum Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets eine hohe Nachfrage verzeichnet. Zum Artikel

Schüler-, Semester- und Job-Ticket: Was Sie zum 9-Euro-Ticket wissen müssen

Tonnenweise Spargel vernichtet

Spargel- und Erdbeerbauern klagen über geringen Absatz. Als Schuldigen machen sie den Handel aus: Der flute den Markt mit Billigangeboten aus Niedriglohn-Ländern. Zum Artikel

Pfälzer Metzger, ukrainischer Botschafter und die (beleidigte) Leberwurst

Der Herxheimer Metzgermeister Walter Adam wird den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk in Berlin besuchen. Zum Artikel

Rücktritt des Generalvikars: Bleibende Irritationen

Gut eine Woche ist es her, dass Andreas Sturm spektakulär seinen Rücktritt als Generalvikar des Bistums Speyer und seinen Austritt aus der katholischen Kirche erklärt hat. Der Ludwigshafener Klerus hat nur bedingt Verständnis für diese Kritik – und Fragen zur Inszenierung. Zum Artikel