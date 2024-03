Seit Dienstagabend steht fest, dass der 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale des DFB-Pokals beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken antreten muss. Für Friedhelm Funkel ist klar, in welcher Rolle seine Mannschaft am 2. April im Saarland aufs Feld gehen wird. „Die Favoritenrolle liegt ganz klar beim 1. FC Saarbrücken“, sagte der FCK-Trainer und begründete seine Meinung wie folgt: „Sie haben mit dem FC Bayern eine der besten Mannschaften in Europa geschlagen. Außerdem Eintracht Frankfurt, den Tabellensechsten der Bundesliga, und den Karlsruher SC besiegt, gegen den wir zuhause 0:4 verloren haben.“ Das sei kein Pessimismus, sondern eine realistische Einschätzung, führte der FCK-Coach weiter aus.

Der erfahrene Fußballlehrer startete knapp drei Wochen vor dem Duell mit dem FCS mit den in seiner Branche üblichen psychologischen Spielchen. Außerdem starteten die Lauterer am Mittwoch mit der Vorbereitung auf die Partie am Samstag bei Hannover 96.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt wollen die Roten Teufel nach zuletzt zwei Siegen hintereinander im Kampf um den Ligaverbleib nachlegen. Laut Kapitän Jean Zimmer stören die Gedanken an den DFB-Pokal dabei nicht. Natürlich sei der nun feststehende Pokalgegner im Moment ein Thema, aber „am Samstag, wenn in Hannover das Flutlicht angeht, denkt da niemand dran“.

