Der Internationale Jazz Tag der UNESCO wird auch in Mannheim, der UNESCO City of Music gefeiert: Das Green Dolphin Orchestra von Alexandra Lehmler und Erwin Ditzner machte daraus ein großes Ereignis in der Alten Feuerwache.

Es gibt so viele Aspekte des Jazz, dass es eine gewaltige Aufgabe ist, zu Ehren dieses Genres ein künstlerisch schlüssiges und überzeugendes Konzept zu entwickeln. Und es vorweg zu sagen: Lehmler