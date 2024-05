Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, der Gewerkschaften und der Mitbestimmung. Der DGB-Kreis- und -Stadtverband Pirmasens hat am Mittwoch zur Maifeier auf den unteren Schlossplatz unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ eingeladen. Rund 40 Besucher lauschten dabei der Rede der SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner, die die Gelegenheit nutzte, die Nähe ihrer Partei zu gewerkschaftlichen Zielen und Inhalten zu formulieren. Sie rief dazu auf, die „Kraft der Vielen“ zu nutzen und gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße zu gehen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien dann erfolgreich, wenn sie sich in Gewerkschaften organisierten. Alarmierend sei die Quote von nur noch 51 Prozent der Betriebe, die sich an die Tarifbindung hielten, sagte Glöckner. Schuldenbremse und Rentenproblematik sprach die Politikerin ebenfalls an. In seinem Grußwort der Stadt Pirmasens stellte Bürgermeister Michael Maas fest, dass die Anforderungen an die Gesellschaft und damit an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch nie so hoch gewesen seien wie heute, und schloss dabei auch die Arbeitgeber mit ein. Die Forderungen des DGB nach fairen Arbeitsbedingungen und fairem Lohn seien berechtigt. Um die Herausforderungen der Arbeitswelt meistern zu können, sei es wichtig, im Gespräch zu bleiben, wie es bereits auf gute und konstruktive Weise in der Vergangenheit geschehen sei. Am Tag der Arbeit wolle man gemeinsam ein Zeichen setzen für eine gerechte und solidarische Zukunft.