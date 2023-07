Im Alter von 57 Jahren ist der frühere rheinland-pfälzische Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) am Sonntagabend gestorben. Das teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Der Jurist, der in Neustadt an der Weinstraße geboren ist, war von 2015 bis November 2022 Amtschef im Innenministerium. Nach seinem Jurastudium in Mainz schlug er zunächst eine Richterlaufbahn ein, war Vorsitzender Richter am Landgericht Koblenz. Später wechselte er ins Justiz- und dann ins Innenministerium. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigte Stich: „Ich habe Randolf Stich für sein hohes fachliches Wissen und seine große politische Erfahrung sehr geschätzt. Sein Tod schmerzt sehr. Weit über die Landesregierung hinaus war er bei den Blaulichtorganisationen, in der kommunalen Familie und bei vielen anderen Partnern der Landesregierung äußerst beliebt und aufgrund seines Sachverständnisses höchst anerkannt. Seine unkomplizierte humorvolle Art wird fehlen, mir ganz persönlich wie auch seinen vielen Weggefährten.“

Im September 2022 war Stichs schwere Krebserkrankung bekannt geworden, zwei Monate später trat er in den einstweiligen Ruhestand. Er hinterlässt Frau und Tochter, mit denen er in Mainz gewohnt hat.