Die Speerwerfer Christin Hussong (28) und Johannes Vetter (29) werden nicht bei den Europameisterschaften in München starten. Vetter pausiert mit Schulterproblemen seit Ende Mai. Die Zweibrückerin Hussong leidet weiter an den Folgen einer Corona-Erkrankung und verzichtet deshalb auf die Titelverteidigung bei der Heim-EM (15. bis 21. Mai); auch die WM in Eugene hatte sie verpasst. „Beide Absagen schmerzen sehr, denn sowohl Johannes als auch Christin zählen zu unseren Leistungsträgern“, sagte Annett Stein, die Cheftrainerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).